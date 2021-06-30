Экс-жена Дзидзьо рассекретила загадочного мужчину, с которым нежно обнималась

SLAVIA показала фото парня-красавчика.

Экс-жена украинского артиста Дзидзьо, певица SLAVIA, которая заинтриговала фото объятий с другим мужчиной, рассекретила загадочного парня.

В Instagram-stories исполнительница сообщила, что это ее брат Владимир и показала родного человека. Ярослава добавила, что Вова — чемпион по карате.

instagram.com/slavia_official

Как отметила артистка, в последний раз они с братом виделись, когда он был еще совсем маленький.

instagram.com/slavia_official

"Мы не виделись очень давно. Последний раз, когда мы виделись, он был еще ребенком. Потом судьба нас развела", — написала звезда в архивными снимками.

Певица и спортсмен рассматривали в лицах друг друга общие черты. Кроме внешности, родные люди похожи и тем, что любят спорт. Бывшая музыканта рассказала, что если бы посвятила спорту свою жизнь, то тоже была бы чемпионкой.

Напомним, недавно SLAVIA прокомментировала, изменял ли ей Дзидзьо. Также артистка рассказала, когда в их отношениях начался разлад.

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