Экс-жена Дзидзьо рассказала, как он поддерживает ее материально и чем артист занимается во время войны

Экс-жена Дзидзьо рассказала, как он поддерживает ее материально и чем артист занимается во время войны

Бывшая жена артиста Михаила Хомы, он же Дзидзьо, SLAVIA рассказала, общаются ли они с экс-возлюбленным во время войны.

SLAVIA поделилась, что они с Дзидзьо остались в хороших отношениях и поддерживают друг друга. В программе "Звездный путь" артистка призналась, что экс-муж даже поддерживает ее материально.

"Конечно мы общаемся, он мне помогает. У Михаила этого не отнять. Что касается какой-то поддержки, помощи в плане того, когда сложная ситуация, или какие-то проблемы, он как друг - прекрасный. Он всегда поможет. Как муж, это другой вопрос. Семье нужно уделять время, он рожден немного для другого, у него другая миссия в этой жизни", — объяснила SLAVIA.

Фото: instagram.com/dzidzio

Также она рассказала, чем занимается Дидзьо во время войны:

"Он молодец. Сейчас тяжело всем, артисты не работают, концертов нет. Он ездит к нашим бойцам, ездит туда, где нельзя быть, где опасно быть, где нельзя выставить, нельзя сказать", – поделилась Слава.

Фото: instagram.com/dzidzio

Кстати, певица призналась, что они с Дзидзьо уже официально розведены. Как известно, после того, как пара год назад объявила о расставании, SLAVIA многое рассказывала в СМИ об их браке. Сейчас артистка почти ничего не говорит об их разрыве:

"Он не любит, чтобы я рассказывала. Он обижается. Он закрытый, из него не вытащишь ни одну информацию. Поэтому я не хочу лишний раз ему делать неприятно, чтобы он звонил по телефону, какое-то выяснение отношений. Это в прошлом. Каждый найдет свое", – прокомментировала певица.

SLAVIA и Дидзьо / Фото: instagram.com/slavia_official

SLAVIA призналась, что искренне желает счастья Дзидзьо и очень благодарна ему за то время и опыт, который они оба приобрели в браке. Более того, артистка говорит, что теперь понимает, какие ошибки допустила в браке: "Теперь я знаю, что наделала в этих отношениях много ошибок, потому что была горда, что была молода".

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