Экс-жена Дзидзьо SLAVIA рассказала о новом поклоннике: "Он прилетал из-за границы"

У мужчины был хитрый план и он не сразу признался в своих намерениях.

Экс-жена музыканта Дзидзьо, певица SLAVIA рассказала о своей жизни после развода с артистом.

В программе "Звездный путь" Слава призналась, что ей досталось после развода. Дзидзьо оставил экс-возлюбленной машину и пообещал квартиру в доме под Киевом, который должны вот-вот сдать. У певца же осталась квартира, которую экс-супруги вместе покупали в Новояворовске, и земельный участок, который также вместе покупали.

Кроме того, SLAVIA разговорилась, что уже успела побывать на свидании. Правда, она не знала, что это свидание:

instagram.com/slavia_official

"Человек прилетел далеко из-за границы и, оказывается, ко мне специально и мне об этом не сказал. Мы просто с ним встретились. Какие-то свои дела решали, и он мне рассказал, что прилетел специально ко мне", — поделилась Слава.

И хотя имени поклонника артистка не назвала, вполне возможно, что речь идет о дирижере Тарасе Демчишине, который в августе этого года из Японии прилетал в Украину, чтобы выступить со Славой в Хмельницком. И именно с ним певица постила фото и видео в Instagram.

Правда, пока это свидание ни к чему не привело. Артистка признается, что еще не готова к новым отношениям и не исключает, что когда-нибудь может снова сойтись с Дзидзьо:

"В жизни все возможно. Я ни от чего не открещиваюсь, бывают разные периоды в жизни. Люди могут менять свои мысли, все в жизни возможно", — сказала Слава.

Артистка призналась, что сейчас у них с Михаилом даже более нежные отношения, чем в последние годы брака. Музыкант делает множество комплиментов Славе.

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