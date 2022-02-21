Экс-жена Дзидзьо в купальнике с глубоким разрезом поплавала в бассейне

Экс-жена Дзидзьо в купальнике с глубоким разрезом поплавала в бассейне

Певица устроила настоящий релакс.

Украинская певица SLAVIA, экс-жена артиста Дзидзьо, недавно отпраздновала день рождения.

Звезда решила посвятить этот себе праздник. Она сходила в спортзал, в салон красоты, а после этого всего отправилась поплавать в бассейне.

Слава в Instagram-stories опубликовала фото, на котором позировала перед камерой в сплошном бордовом купальнике с глубоким разрезом. На снимке исполнительница как раз собиралась погружаться в бассейн.

Экс-жена Дзидзьо / instagram.com/slavia_official

Поклонники исполнительницы однозначно ответили на такую фотографию. Они поздравляли ее с днем рождения, а также делали комплименты.

И это не удивительно, ведь у артистки действительно стройная и утонченная фигура. А пляжный наряд это лишь удачно подчеркнул.

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