Экс-жена Дзидзьо в обтягивающем платье в сопровождении оркестра выступила в Хмельницком

SLAVIA готовится к сольному концерту.

Экс-жена артиста Дзидзьо, певица SLAVIA, которая недавно очаровала видео своей тренировки в бикини, осуществила одно из своих заветных желаний.

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Так, артистка в среду, 11 августа, выступила в Хмельницком. SLAVIA исполнила свой хит "Я тобі не мамка" в сопровождении оркестра Хмельницкой областной филармонии. Как рассказала исполнительница, выступить вместе ей предложил известный дирижер Тарас Демчишин.

"Спасибо крутому дирижеру Тарасу Демчишину за то, что написал из Японии, предложил сотрудничество, и даже больше ... Впереди сольный концерт. 4 ноября ждем всех на том же месте, в то же время", — объявила SLAVIA.

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Минувшим вечером певица вышла на сцену в красивом обтягивающем черном платье, которое подчеркнуло идеальную фигуру артистки.

Поклонники, в свою очередь, отметили, что им очень понравилось выступление SLAVIA и они с нетерпением ждут нового:

Вы очень красивая и талантливая

SLAVIA, как необычно и по-новому зазвучала песня! Просто супер!

Желаю хорошего сотрудничества и того больше ... Каждая женщина должна быть счастливой и любимой ...

Напомним, что в апреле этого года Дзидзьо и SLAVIA после 20 лет отношений объявили о разводе. Как признавалась артистка, муж был категорически против ее сольной карьеры, часто ставил работу на первое место.

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