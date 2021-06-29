Экс-жена Дзидзьо заинтриговала фото объятий с другим мужчиной: "Родная душа"

SLAVIA показала фотографию с загадочным молодым человеком.

Экс-жена украинского артиста Дзидзьо, певица SLAVIA заинтриговала фолловеров.

Артистка разместила в Instagram-stories фотографию с загадочным мужчиной. Исполнительница показалась в объятиях парня, который стоял спиной к камере в белой футболке.

instagram.com/slavia_official

"Родная душа", — написала Ярослава и добавила смайлик в виде красного сердечка.

Больше никаких подробности артистка не сообщила. Вполне вероятно, что красавица снова влюблена.

Заметим, в этом году SLAVIA начала рассказывать о проблемах в отношениях с Дзидзьо. В частности, певица жаловалась, что иногда любимый не ночует дома и "ходит на ночные медитации". 24 апреля Дзидзьо заявил, что уже 9 месяцев не живет с женой и готовится к официальному разводу. Артист добавил, что это решение они приняли вместе "трезво и разумно".

Со своей стороны, Ярослава в комментарии сайту ТСН.ua подтвердила печальную весть и отметила, что "сделала все, что могла". По словам артистки, она достаточно длительное время с пониманием относилась к карьере мужа, но потеряла себя.

Напомним, недавно SLAVIA прокомментировала, изменял ли ей Дзидзьо. Также артистка рассказала, когда в их отношениях начался разлад.

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