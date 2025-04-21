Экс-жена Дзидзьо назвала причину их развода и призналась, какие между ними отношения сейчас

Дзидзьо и SLAVIA

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Экс-жена украинского певца Дзидзьо – исполнительница SLAVIA – назвала причину их развода и призналась, в каких отношениях они сейчас находятся.

Пара прожила в браке около восьми лет. Однако, как оказалось, кризис в отношениях назревал задолго до решения развестись. SLAVIA в интервью Славе Демину признается, что отдаляться друг от друга они начали, когда Михаил Хома (настоящее имя и фамилия исполнителя) занялся развитием группы DZIDZIO.

"Когда началась группа DZIDZIO, тогда он начал отдаляться, у него свои темки начались. У меня был конкретный финал, такая конкретная точка, когда мы еще жили вместе, когда я поняла, что я так не хочу, хочу иметь другие отношения, какое-то тепло, понимание", - признается артистка.

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Дзидзьо и SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA поделилась, что окончательно поняла, что браку конец, когда Дзидзьо завершил снимать фильмы "DZIDZIO первый раз". Артистка тогда из Киева приехала во Львов, чтобы поздравить мужа и поддержать его. Впрочем, как вспоминает SLAVIA, Дзидзьо был не рад ее видеть, о чем прямо сказал. Исполнитель признается, что чувствовала себя ненужной и лишней. Именно после этого случая SLAVIA решила поставить окончательную точку в их отношениях, потому что хотела лучшего отношения к себе.

"В голове я поставила эту точку, когда он снимал фильм "DZIDZIO первый раз" во Львове, я жила в Киеве, мы не виделись месяц, ко мне приезжает подружка, а она была в команде, говорит: "Мы едем во Львов, садись, ты же должен поздравить мужа с завершением съемок". Я приезжаю и здесь такая реакция: "Чего ты приехала?". Я чувствую себя чужой. Он говорит, если ты придешь на корпоратив (по случаю завершения съемок – прим. ред.), то это будет жирная точка. Я себе эту точку поставила, потому что поняла, что я так не хочу, когда муж не рад, что я приехала", - вспомнила артистка.

Дзидзьо и SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

В конце концов, пара таки развелась. Сейчас Дзидзьо и SLAVIA поддерживают приятельские отношения. Артистка говорит, что Михаил Хома все же для нее не чужой человек. Кроме того, бывшие влюбленные время от времени могут звонить друг другу. По словам SLAVIA, экс-муж всегда лично поздравляет ее с днем рождения.

"Мы сразу после развода начались общаться по-дружески. Мы даже праздновали наш развод. Лучшим другом я его назвать не могу, но могу назвать его дорогим человеком. На день рождения он мне обязательно звонит", - делится артистка.

Напомним, недавно SLAVIA откровенно призналась, почему не родила от Дзидзьо детей. Артистка назвала причину, почему они не решались на этот шаг.