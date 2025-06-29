Экс-жена Дзидзьо ошеломила стройной фигурой в купальнике спустя 20 дней после родов

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

Реклама

Экс-жена украинского певца Дзидзьо - исполнительница SLAVIA - ошеломила, как выглядит ее фигура в купальнике спустя 20 дней после родов.

Артистка родила первенца 8 июня. Сейчас певица восстанавливается после родов. SLAVIA, настоящее имя которой Ярослава Притула, делится, что ее тело довольно быстро возвращает свою форму. Артистка уже продемонстрировала, как выглядит ее фигура в купальнике. SLAVIA говорит, что это не ее идеальная форма, но результат певицу уже устраивает.

"Мне всегда было интересно, когда животик возвращает форму, как до беременности. Я родила 20 дней назад и уже на пятый день после родов мой животик был такой, как сейчас. Это еще не идеальная форма, как до родов, но результат меня устраивает", - делится артистка.

Реклама

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA также добавила, что ее фигура выглядит так, ведь она постоянно занималась спортом. Во время беременности артистка вела активный образ жизни. Поэтому, тело довольно быстро возвращается в форму. Сейчас же певица пока что воздерживается от физических нагрузок, ведь восстанавливается после родов, а все свое время посвящает новорожденному сыну и отдыху.

"Я всю жизнь занимаюсь спортом. Была активной и во время беременности. Сейчас все время уделяю сынишке. Полтора месяца после беременности врачи советуют отдыхать и восстанавливаться", - добавила певица.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская хвасталась похудением. Артистка также показывала свою фигуру в купальнике.