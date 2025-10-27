Экс-жена Дзидзьо подалась на нацотбор на "Евровидение-2026" и показала, как с сыном готовила хит

Slavia / © instagram.com/slavia_official

Украинская певица Slavia сообщила о важном решении в своей музыкальной карьере.

Исполнительница в фотоблоге призналась, что в этом году подала заявку на нацотбор на «Евровидение-2026». Slavia сопроводила радостную новость фото с маленьким сыном Львом. В посте она рассказала, что малыш приехал ее поддержать в создании песни вместе с мужем Андреем. Более того, это для первенца супругов стало первым визитом в студию.

По словам артистки, решение попробовать свои силы на конкурсе было спонтанным. Поэтому в результате она прислала свою песню в последний день приема заявок и призвала фанов поддерживать ее.

Slavia с сыном / © instagram.com/slavia_official

Сын и муж Slavia / © instagram.com/slavia_official

«Лев первый раз на студии, помогает маме записать новую песню. В последний момент подали заявку. Пожелайте нам успеха», — написала певица вместе с мужем.

К слову, уже ряд певцов заявили о выдвижении своей кандидатуры на нацотбор на «Евровидение-2026». Интересно, что некоторые из них делают это не впервые. К примеру свою заявку KHAYAT подал уже в четвертый раз и поделился деталями.