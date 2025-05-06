Экс-супруга Дзидзьо показалась на последних месяцах беременности и призналась, какой страх преодолела

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Певица SLAVIA похвасталась, как проходят ее последние месяцы беременности.

Так, вскоре исполнительница впервые станет мамой. Но пока она наслаждается своим состоянием и делится с фанами фото с прекрасного периода. В частности, в фотоблоге SLAVIA опубликовала результат ее недавней фотосессии. На последних месяцах беременности она предстала в черном топе и длинной голубой юбке, что подчеркнуло ее изящный округлый животик.

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

А вот в руках звезды виден питон, обвивающий ее силуэт. По словам SLAVIA, сначала она боялась змей, а уже во время фотосессии распрощалась со страхом и очень хорошо провела время.

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"Радуюсь, что после долгих колебаний я смогла побороть страх, и подружиться с этим ласковым, красивым питончиком. В конце съемки не хотелось отпускать его с рук. Это был первый опыт общения с пресмыкающимися. Отныне я люблю змей", — поделилась впечатлениями певица.

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

Напомним, недавно певица Рианна во время Met Gala 2025 объявила, что ждет третьего малыша. 37-летняя звезда показала свой заметно округлый животик на публике.