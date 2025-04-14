Экс-жена Дзидзьо призналась, почему не родила от певца детей: "Говорил, что я не справлюсь"

Дзидзьо и SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Экс-жена украинского певца Дзидзьо, которая сейчас беременна первенцем, призналась, почему у них не было общих детей.

Бывшие влюбленные находились в отношениях в течение 20 лет, восемь из которых жили в официальном браке. Впрочем, совместных детей в экс-супругов нет. Певица SLAVIA в комментарии “Униану” предполагает, что они были нужны в жизни друг друга для других целей, в частности вместе пройти путь становления и быть поддержкой в трудные времена. Артисты сначала вместе учились, затем развивали карьеру и обзавелись жильем.

“Почему не было детей? Это философский вопрос. Наверное, мы встретились для другого. Думаю, мы встретились для того, чтобы пройти самые сложные времена становления вместе и быть лучшей на то время поддержкой и учителями друг для друга. В нашем обществе существует мнение, что сначала нужно получить высшее образование, потом развивать карьеру, заработать на дом, машину… У нас так и случилось, сначала мы вместе учились, потом создали группу “Друзі“, в которой работали вместе с Михаилом, а затем началась группа DZIDZIO“, – поделилась певица.

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Дзидзьо и SLAVIA

Бывшие супруги все же обсуждали тему будущего пополнения в семье, впрочем, тогда было не время для этого. Дзидзьо был полностью погружен в развитие карьеры. Певец не хотел все сваливать на плечи SLAVIA и считал, что ей потребуется его помощь, которую он через работу не мог гарантировать: “Тогда у Михаила совсем не было времени думать о детях, он говорил, что я одна не справлюсь, и я привыкла к этой мысли”.

Напомним, сейчас SLAVIA ждет рождения первенца. Недавно артистка рассекретила, кто стал ее новым возлюбленным и вышла ли она за него замуж.