Экс-жена Дзидзьо рассекретила, кто ее новый возлюбленный-бизнесмен и вышла ли она во второй раз замуж

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Экс-жена украинского певца Дзидзьо — исполнительница SLAVIA — призналась, кто ее новый возлюбленный и вышла ли она во второй раз замуж.

В этом году артистка решилась рассказать о кардинальных переменах в личной жизни. В частности, исполнительница уже не одинока и ждет рождения первенца. Избранника певица не торопилась сразу показывать. Однако на этот раз SLAVIA приоткрыла занавес личной жизни. Оказывается, новый возлюбленный артистки — бизнесмен. Зовут мужа Андреем.

“Его зовут Андрей. Он не публичный человек, он бизнесмен. Мы всегда вместе, и мне это очень нравится. Он поддерживает меня в моем творчестве, всегда меня вдохновляет творить еще больше, ему нравятся мои песни. Он всегда со мной на концертах. Это то, чего я хотела. Я мечтала, чтобы мы с мужчиной всегда были вместе, чтобы хорошо ему было со мной, а мне — с ним", — признается артистка в интервью kp.ua.

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SLAVIA с возлюбленным / © instagram.com/slavia_official

Также SLAVIA призналась, что пока что не замужем. Впрочем, пара, конечно, планирует узаконить отношения. Певица хочет тихую и скромную свадьбу. Праздничный день исполнительница с удовольствием разделит лишь в компании возлюбленного. Как признается артистка, пышная свадьба у нее уже была, так что снова ее устраивать она не хочет.

“Я хочу очень тихо. Даже не хочу друзьям говорить. У меня уже это было, и мне это неважно. Нам очень хорошо вдвоем. А громкие празднования я уже прошла. К тому же я восемь лет работала на корпоративах, на свадьбах, мне это не интересно”, — говорит артистка.

Кстати, также SLAVIA рассекретила историю знакомства с избранником. Оказывается, парочку свела киношкола, в которую они ходили вместе на курсы. Мужчине тогда сразу приглянулась певица. SLAVIA тоже почувствовала родного человека. Впрочем, серьезные отношения начались не сразу. Сначала пара только дружила и близко узнавала друг друга.

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

“Мы вместе ходили в киношколу на курсы, он сидел напротив и просто пронизывал меня своим взглядом. Я, обычно, не люблю таких прямых взглядов. И сама не смотрю прямо в глаза. А тут такой контакт! Впервые в жизни так прямо в глаза смотрела мужчине. Сразу почувствовала, что это мой человек. Но не сразу близко подпустила к себе. Мы общались как друзья, проводили время, я присматривалась к нему, прежде чем у нас начались серьезные отношения", — говорит артистка.

Напомним, недавно Дзидзьо отреагировал на беременность бывшей жены. Артист публично обратился к SLAVIA.