Экс-жена Дзидзьо рассекретила первую реакцию певца на ее беременность: "Михаил мне написал"

Певица Slavia рассказала о реакции бывшего мужа Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, на ее беременность.

В этом году в личной жизни исполнительницы произошли кардинальные перемены. Slavia родила первенца и вышла замуж во второй раз. Новость о пополнении в семье певица рассекретила, когда находилась на восьмом месяце беременности. Артистка тогда выпустила клип на песню "Дівка з перцем", где засветила заметно округлившийся животик. Бывший муж Slavia - Дзидзьо - сразу же написал ей. Шоумен понял, что его экс-супруга беременна, поэтому поздравил ее с будущим пополнением. Особенно Slavia было приятно, что Михаил Хома поддержал премьеру клипа.

"Михаил мне написал. Говорит: "Я вижу между строк, что-то я там увидел, что ты беременна. Я тебя поздравляю!". Даже в сторис сделал репост моего клипа", - рассказала исполнительница в интервью проекту "Ближче до зірок".

Дзидзьо и Slavia

К слову, Slavia поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем. Нынешний избранник певицы не ревнует ее. Более того, он не против их общения, а порой даже призывает жену ответить Дзидзьо, когда тот звонит.

"У меня так и до сих пор Михасик. Мы где-то последний раз ужинали, и Андрей говорит: "Возьми (трубку - прим. ред.), поговори", - говорит певица.

А вот что происходит в личной жизни самого Дзидзьо, пока не известно. Ходят разные слухи: и что у него есть избранница, и что он уже отец двоих детей. Недавно Slavia раскрыла детали личной жизни бывшего мужа.