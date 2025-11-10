Экс-жена Дзидзьо удивила заявлением о нацотборе: "Не думаю, что может пройти обычный человек"

Певица Slavia / © instagram.com/slavia_official

Бывшая жена украинского певца Дзидзьо удивила заявлением о Национальном отборе на "Евровидение".

Артистка Slavia неоднократно пыталась попасть на музыкальный конкурс. Однако исполнительнице не везло. Песни артистки не проходили отборочный тур, хотя после их обнародования они становились очень сильно популярными. В интервью kp.ua Slavia говорит, что не очень верит в прозрачность нацотбора. Артистка считает, что туда попадают по знакомству.

"Я уже много раз не проходила на нацотбор. Даже мои песни-миллионники "Сила роду" или "Я тобі не мамка" на нацотбор не брали. Тем не менее, они суперпопулярные, миллионы просмотров, поэтому это ничего не значит. Если честно, я вообще не очень верю, что может пройти какой-то обычный человек. Думаю, что кум, брат, сват подтягивают своих. Мне так кажется", - удивила артистка.

Певица Slavia / © instagram.com/slavia_official

Slavia признает, что нацотбор - это ее мечта, поэтому она хочет попасть на конкурс и не будет терять надежды. Однако исполнительница не слишком расстроится, если ей и в этом году не повезет. К слову, артистка подала заявку на конкурс. Slavia отметила, что умеет достойно принимать свои поражения.

"Все равно какая-то вера, надежда всегда есть. Надо двигаться к своей мечте. Поэтому делаю свое дело и не переживаю, пройду или не пройду. В любом случае это ни на что не повлияет. Я, конечно, была бы рада пройти, но я умею проигрывать", - признала артистка.

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2026" состоится в феврале следующего года. Сам конкурс пройдет в Вене в мае. Кстати, на "Евровидение-2026" может присоединиться новая страна, которая не расположена в Европе.