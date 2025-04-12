Экс-жена Дзидзьо впервые показала своего мужчину, от которого беременна первенцем

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

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Экс-жена украинского певца Дзидзьо — исполнительница SLAVIA — рассекретила мужчину, от которого беременна первенцем.

В личной жизни артистки произошли кардинальные перемены. В частности, певица недавно объявила о беременности и уже даже показала заметно округлый животик. Впрочем, SLAVIA не торопилась рассекречивать отца ребенка. А на днях исполнительница побывала в эфире “Люкс ФМ”, где немного открыла занавес личной жизни. В частности, исполнительница в студию пришла не сама, а с мужчиноц. Именно он и есть возлюбленным исполнительницы.

“Если вы подумали, что животик от объедания рыбой появился, то нет. SLAVIA беременна. Кстати, кто отец?” — в шутку поинтересовался ведущий Евгений Фешак.

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Мужчина SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

SLAVIA при этом немного наводила камеру на мужчину, который стоял позади нее и с интригой ответила: “Кто папа? У вас здесь есть вебкамеры? Тот, кто пользуется вебкамерами, может увидеть, кто папа. Тот, кто рядом”. Правда, имя избранника артистка пока что не раскрывает.

Видео из эфира “Люкс ФМ” певица поделилась в Instagram. Тем вренем бывший муж исполнительницы — певец Михаил Хома, он же Дзидзьо отреагировал на ролик. Артист оставил лайк под постом бывшей жены.

Кстати, Дзидзьо ранее также реагировал на беременность бывшей жены. После того, как SLAVIA объявила о будущем пополнении, певец публично обратился к ней.