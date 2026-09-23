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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Экс-жена Фединчика попал под обстрел и объявил о выезде из Киева: "Два дня рождения в году"

Бывшая жена Андрея Фединчика оказалась в эпицентре обстрела. На этом фоне она приняла решение о переезде из Киева.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Андрей Фединчик и его бывшая жена

Андрей Фединчик и его бывшая жена

Бывшая жена украинского актера Андрея Фединчика попала под обстрел реактивных дронов.

Речь идет о первой избраннице артиста Виктории Куксе. Произошло это еще в начале сентября, однако только сейчас женщина решилась рассказать об этом. Виктория призналась, что оказалась в эпицентре обстрела. Опыт был ужасным. В подробности она не вникала, однако говорит, что теперь у нее два дня рождения в год.

«Время рассказать… В начале сентября попала под реактив, поэтому теперь у меня два дня рождения в год. Также есть определенные вопросы по здоровью как физическому, так и ментальному», — призналась Виктория.

На фоне этого бывшая супруга Андрея Фединчика приняла решение о переезде из Киева, в котором прожила 15 лет. Сейчас Виктория закроет все личные и рабочие вопросы и планирует выезд. Правда, женщина пока не знает, где именно поселится.

Пост бывшей жены Андрея Фединчика

Пост бывшей жены Андрея Фединчика

«Пока закрываю все вопросы в Киеве и буду планировать переезд, потому что 15 лет любви с Киевом закончились за один момент. Куда? Как? Пока в процессе решения. Берегите себя и близких», — написала экс-избранница актера.

Отметим, Андрей Фединчик и Виктория Кукса находились в отношениях в течение пяти лет, из которых год — в официальном браке. Пара развелась в 2015 году, поскольку актер влюбился в другую.

Напомним, недавно бывшая жена футболиста Андрея Пятова вместе с их детьми пережила жуткую атаку. Вражеская ракета упала прямо у дома, где проживает семья.

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