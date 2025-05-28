Экс-жена Хью Джекмана ошеломила причиной их развода после почти 30 лет брака

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / © Associated Press

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Бывшая жена австралийского актера Хью Джекмана - Деборра-Ли Фернесс - раскрыла ошеломительную причину их развода после 27 лет брака.

Пара объявила о разрыве еще в сентябре 2023 года. Однако истинная причина оставалась неизвестной. Сейчас же Деборра-Ли Фернесс в комментарии Daily Mail впервые заговорила, почему же они развелись. Она отмечала, что прошла травматический путь измены. Бывшая жена Джекмана призналась, что ей было очень больно. Однако, Фернесс все же благодарна, что пережила этот опыт. По ее словам, она получила немало знаний и стала мудрее, что позволило ей наконец получить свободу и осознать собственную целостность.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / © Associated Press

"Мое сердце и сочувствие с каждым, кто прошел травматический путь измены. Это глубокая боль, которая сильно ранит, однако я верю в высшие силы и в то, что они всегда работают в нашу пользу. Это убеждение помогло мне пережить распад почти тридцатилетнего брака. Благодаря этому опыту я получила много знаний и мудрости. Даже когда мы сталкиваемся с очевидными трудностями, это ведет нас к нашему самому большому благу, нашей истинной цели. Это может быть больно, но в конце концов возвращение к себе и жизнь в пределах собственной целостности, ценностей и границ - это освобождение и свобода", - поделилась Деборра-Ли Фернесс.

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Также известно, что недавно бывшие супруги официально начали бракоразводный процесс. Отмечается, что они без скандалов достигли мирового соглашения и поделили общее имущество, которое приобрели в течение почти 30 лет брака.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / © Associated Press

Развод Хью Джекмана с Деборрой-Ли Фернесс - что известно

Пара прожила в браке 27 лет. Собственных детей у них нет, однако супруги воспитывали двух усыновленных. В сентябре 2023 года Джекман и Фернесс ошеломили заявлением, что разводятся. Мол, во время карантина, который был вызван коронавирусом, они поняли, что чувства между ними больше дружеские, чем романтические.

Однако впоследствии начали сплетничать, что причина разрыва супругов связана с актрисой Саттон Фостер. Впоследствии инсайдеры выяснили, что Джекман закрутил с ней роман, еще когда находился в браке с женой. Деборра-Ли Фернесс об этом узнала и не простила мужу измены. Кстати, тогда также и Фостер развелась с мужем. В конце концов, в начале этого года Джекман официально подтвердил, что действительно находится в отношениях с Саттон.

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Хью Джекман и Саттон Фостер / © Associated Press