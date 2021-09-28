Экс-жена Илона Маска намекнула на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию

Также звезда рассказала, что хочет колонизировать спутник Юпитера.

Экс-любимая известного миллиардера Илона Маска, канадская певица Grimes, которая недавно заявила, что их сын не называет ее мамой, решила публично высказаться о своей сексуальной ориентации.

Об этом артистка рассказала в комментарии изданию Page Six. Женщина пошутила, что будет колонизировать спутник Юпитера для своей "лесбийской коммуны".

Grimes / Associated Press

"Я буду колонизировать Европу — один из спутников Юпитера — отдельно от Илона. Все это для моей лесбийской коммуны", — поделилась своими "планами" певица.

Отметим, о разводе Илона Маска и Grimes стало известно не так давно. Пара выдержала три года супружеской жизни. Вместе эксы воспитывают общего сына — XÆA-12. С бывшей женой знаменитый изобретатель остался в хороших отношениях.

Напомним, недавно MELOVIN признался, когда у него был первый секс. Артист не спешил начинать жить половой жизнью.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку