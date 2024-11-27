Экс-жена Илона Маска шокировала заявлением о судах за опеку над их детьми: "Ситуация ужасная"

Больше года бывшие влюбленные судятся за то, с кем останутся их сыновья и дочь.

Бывшая жена американского изобретателя и миллиардера Илона Маска – певица Grimes – шокировала заявлением о судах за опеку над их общими детьми.

Влюбленные разорвали отношения в 2021 году. Сейчас они судятся за опеку над общими детьми — двумя сыновьями и дочкой. Судебная волокита длится уже более года. Grimes намекнула, что ситуация сейчас ужасная. В частности, суды проходят в том штате, где закон не стоит на стороне матери. Более того, артистка заявляет, что ее модельную карьеру и посты в Instagram используют против нее, чтобы отсудить опеку над детьми. Певица делится, что за это время просто не узнает Илона Маска, которую она когда-то любила.

"Я провела год в битве в штате, где ситуация с правами матерей ужасна, где мои посты в Instagram и модельный бизнес используется как причина, из-за которой я не могу иметь опеку над своими детьми. Я боролась и отдалялась от любви моей жизни (Илона Маска – прим. ред.), потому что он стал для меня неузнаваемым", - поделилась артистка, пишет People.

Илон Маск и Grimes / Фото: Associated Press

Grimes говорит, что особо ничего публично о судебном процессе рассказывать не может. Однако, по ее словам, одного из своих детей она уже не видела почти полгода: "Я не видела одного из своих малышей 5 месяцев. И это только то, что можно говорить публично, поскольку большая часть моего опыта за последние годы должна остаться за закрытой дверью".

Также артистка призналась, что последний год была не в лучшем моральном состоянии. В частности, она может потерять своих детей, кроме того, судебная волокита с Маском может сделать ее банкротом. Так что, как говорит Grimes, сейчас ей вообще не до творчества.

"Угроза потерять своих детей и разориться, борясь за них, не очень способствует творческим мыслям. Я просто спала и плакала каждую минуту", — делится артистка.

Илон Маск и Grimes / Фото: Associated Press

Отметим, первый сын Grimes и Илона Маска появился на свет в 2020 году. Уже через год после рождения малыша пара разошлась. Однако через несколько месяцев после их разрыва на свет с помощью суррогатного материнства появилась дочь. Позже оказалось, что у бывших влюбленных есть еще один сын. Судиться за опеку над детьми Маск и Grimes начали осенью 2023 года. Тогда певица подала заявление в суд, но оказалось, что миллиардер его опередил.

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