Экс-жена Илона Маска требует миллиардера позволить ей увидеть их трехлетнего сына

Бывшая жена Илона Маска Клэр Буше, она же певица Grimes, обвинила миллиардера в том, что он не позволяет ей видеться с их трехлетним сыном Х.

Певица публично обратилась к своему экс-супругу в Twitter. Клэр написала свое обращение под публикацией американского журналиста Уолтера Айзексона, опубликовавшего фото Маска с его новой девушкой Шивон Зилис и младшими детьми.

В своем ответе бывшая жена Маска сообщила, что его нынешняя избранница заблокировала ее в соцсетях, а также подчеркнула, что появление детей у пары "разбило ее семью".

"Скажи Шивон, чтобы она разблокировала меня и скажи Илону, чтобы он позволил мне увидеть моего сына, или ответил моему адвокату. До сих пор мне даже не разрешали видеть фото этих детей, несмотря на то, что эта ситуация разбила мою семью", – написала Клэр.

Фото: twitter.com/Grimezsz

Правда, уже через некоторое время комментарий певицы под публикацией журналиста исчез. Очевидно, владелец Twitter решил "подчистить" неприятные слова от прежней.

Напомним, что Илон Маск и Клэр Буше были вместе с 2018 года по 2021-й. В отношениях у пары родилось двое детей — дочь, которую родила суррогатная мать, и сын.

Илон Макс с сыном

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