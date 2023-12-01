Экс-жена известного украинского певца шокировала перепиской, как он настраивает против нее дочь

Экс-жена фронтмена группы "Скай" Олега Собчука Мария ошеломила, что артист настраивает против нее их общую дочь, 20-летнюю Татьяну.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Мария Собчук поделилась, что после того, как она рассказала об абьюзивных отношениях с Собчуком, на нее вылилась куча хейта. И, по большей части, осуждение идет от самих женщин.

Олег Собчук с экс-женой

Олег Собчук с экс-женой и их детьми

Также бывшая жена лидера группы "Скай" призналась, что музыкант делает скрины негативных комментариев от юзеров в ее сторону и присылает их дочери.

"Что происходит с женщиной, которая поделилась собственным опытом абьюза в семье… Ее дружно распинают публично и дают ей оценку какая она. Не зная ее ни в жизни, ни заочно. И это большинство самых же женщин! А мой бывший муж радостно все скринит и присылает это нашей дочери. Повторяя беспрестанно: она сама виновата, видишь, какая она херовая? То есть ничего нового, то есть это еще одно ничтожное доказательство того, кем ты являешься на самом деле", – написала Мария Собчук.

Экс-жена лидера группы "Скай" Олега Собчука / Фото: instagram.com/sob4ukmari

В качестве доказательства своих слов она также показала переписку ее дочери с отцом, в которой куча отрицательных комментариев от разных женщин в сторону ее матери.

Экс-жена лидера группы "Скай" Олега Собчука / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Напомним, на днях супруга лидера группы "Скай" Олега Собчука Мария сообщила, что они развелись после 20 лет брака. Женщина призналась, что все эти годы Собчук был абьюзером.

В свою очередь музыкант отметил, что они разошлись еще до начала полномасштабной войны и он "условия соответствующих договоров" выполняет.

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