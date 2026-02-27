Экс-супруга Кличко на редком фото показала, как сейчас выглядит их 23-летняя дочь

Виталий Кличко и Наталья Егорова / © Getty Images

Реклама

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко — Наталья Егорова — 26 февраля отпраздновала свой день рождения.

Экс-избраннице политика исполнилось 52 года. В свой день рождения Наталья Егорова получила немало поздравлений. Их с Виталием Кличко дети тоже активно адресовали маме теплые слова с пожеланиями. В частности, 23-летняя дочь экс-супругов Елизавета-Виктория опубликовала их совместное фото, которое Егорова показала и у себя в профиле.

На снимке Наталья позировала вместе с дочкой. Елизавета-Виктория нежно обнимала улыбающуюся маму и адресовала теплые слова: "С днем рождения, мама. Очень сильно люблю тебя".

Реклама

Наталья Егорова с дочерью от Виталия Кличко / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова отреагировала на поздравления дочери. Она отметила, что та выбрала довольно забавное их совместное фото.

К слову, Виталий Кличко и Наталья Егорова воспитывают вместе троих детей — сыновей Максима и Егора-Даниэля и дочь Елизавету-Викторию. Они не ведут публичный образ жизни. Родители тоже крайне редко показывают детей. Поэтому на свежей фотографии Натальи Егоровой можно заметить, как сейчас выглядит их с Виталием Кличко дочь.

Напомним, недавно бывшая жена мэра Киева сменила профессию. Наталья Егорова рассекретила, чем теперь занимается.