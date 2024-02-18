Экс-жена Кличко начала модельную карьеру и снялась в смелом фотосете без бюстгальтера

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – блогерша Наталья Егорова – начала модельную карьеру.

Об этом 49-летняя знаменитость сообщила в своем Instagram. Егорова подписала контракт с агентством MGM Models и уже успела сняться в профессиональном фотосете. В частности, знаменитость позировала перед камерой в разных образах. Особенно внимание пользователей привлекли фотографии, где Егорова смело позирует без бюстгальтера.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая избранница Виталия Кличко раньше работала моделью, однако бросила это дело. В свое время знаменитость решила посвятить себя воспитанию детей, так что на карьеру у нее не было времени.

Сейчас же в свои почти 50 лет Егорова возвращается к любимому делу. Знаменитость своим примером хочет показать, что возраст не должен мешать в достижении желаний, целей и мечт.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Даже в 50 можно начать все сначала. Неважно, сколько тебе лет. Всегда можно начать что-то новое и многое создать. Женщины прекрасны в любом возрасте", — отметила Наталья.

Кстати, многие пользователи поддержали Егорову в ее начинаниях. Они пожелали ей успехов и отметили, что у нее непременно получится добиться отличных результатов в моделинге.

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