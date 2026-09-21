Экс-супруга Кличко откровенно заговорила о новых отношениях и общении с бывшим после развода

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

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Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко — модель Наталья Егорова — заговорила о новых отношениях после развода.

С лета 2022 года знаменитость — официально холостячка. Однако, оказывается, у Натальи Егоровой были попытки наладить личную жизнь, о чем она рассказала в интервью Bild am Sonntag, передает SpotonNews. Модель не скрывает, что после развода у нее уже были новые отношения. Однако она просто не афишировала это.

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«Конечно, я встречалась. Я не святая. Я люблю свою личную жизнь. Я — женщина. Но я не показываю каждого мужчину сразу публике», — говорит модель.

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Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Сейчас сердце Натальи Егоровой свободно. Однако она убеждена, что еще встретит своего человека. Более того, модель в будущем мечтает выйти замуж во второй раз. Как говорит Наталья Егорова, она не хочет встречать старость в одиночестве.

«Да, я хочу свадьбу. Да, я хочу кольцо. Да, я хочу снова сказать "да". И да, я не хочу стареть в одиночестве», — делится модель.

Кстати, Наталья Егорова также прокомментировала и отношения с Виталием Кличко после развода. Пара разошлась на позитивной ноте. Кроме того, они поддерживают связь и общаются по телефону. Хотя бывшие влюбленные связываются не часто, но их разговоры стали дольше и глубже.

Наталья Егорова и Виталий Кличко / © Getty Images

«Мы можем снова поговорить. Конечно, я не звоню ему каждый день. Но наши разговоры становятся дольше. Думаю, в глубине души он гордится мной», — заверила модель.

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Отметим, Виталий Кличко и Наталья Егорова объявили о разводе в августе 2022 года после 25 лет брака. Пара приняла такое решение, поскольку уже давно живет в разных странах. У бывших супругов есть трое общих детей — сыновья Егор-Даниэль и Максим-Александр и дочь Елизавета-Виктория.

Напомним, недавно Наталья Егорова приезжала в Украину. Модель показывала свою 97-летнюю бабушку и как с ней проводит время.

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