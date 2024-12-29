Экс-жена Кличко похвасталась, как с их тремя детьми готовила блюда для праздничного стола

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – порадовала фанатов семейным контентом.

В своем фотоблоге Наталья обнародовала кадры, как с сыновьями и дочерью готовилась к Рождеству. В частности, показала, как готовила мясо, украшала дом и распаковывала новогодние свитера для всей семьи.

Наталья Егорова с детьми от Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова с детьми от Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова с детьми от Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Компанию по приготовлению праздничных блюд составила Елизавета-Виктория. Она помогала резать ингредиенты. А потом декорировала стол и расставила на нем все необходимое. Уже к вечеру семья примеряла свитера и готовилась садиться за ужин. Из кадров видно, как два сына Кличко делают последние приготовления и нарезают для всех мясо.

Наталья Егорова с детьми от Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова с детьми от Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова с детьми от Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Конечно не обошлось без семейных фото на память. Поэтому Наталья организовала импровизированную фотосессию с детьми возле новогодней елки. Результатами фотосъемок звезда уже делилась раньше.

"Архивы из уютного Рождества. Семья, смех и чрезвычайно ценные мелочи. Желаю всем моим подписчикам и друзьям замечательных праздников, наполненных любовью и теплом в каждой семье", — восхитила Егорова.

Наталья Егорова с детьми от Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская делилась рецептом своего любимого простого в приготовлении новогоднего салата.

Наталья Могилевская рассекретила рецепт своего самого любимого салата на Новый год

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