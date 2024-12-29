Экс-жена Кличко похвасталась, как с их тремя детьми готовила блюда для праздничного стола

Семья праздновала Рождество за границей.
Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – порадовала фанатов семейным контентом.
В своем фотоблоге Наталья обнародовала кадры, как с сыновьями и дочерью готовилась к Рождеству. В частности, показала, как готовила мясо, украшала дом и распаковывала новогодние свитера для всей семьи.
Компанию по приготовлению праздничных блюд составила Елизавета-Виктория. Она помогала резать ингредиенты. А потом декорировала стол и расставила на нем все необходимое. Уже к вечеру семья примеряла свитера и готовилась садиться за ужин. Из кадров видно, как два сына Кличко делают последние приготовления и нарезают для всех мясо.
Конечно не обошлось без семейных фото на память. Поэтому Наталья организовала импровизированную фотосессию с детьми возле новогодней елки. Результатами фотосъемок звезда уже делилась раньше.
"Архивы из уютного Рождества. Семья, смех и чрезвычайно ценные мелочи. Желаю всем моим подписчикам и друзьям замечательных праздников, наполненных любовью и теплом в каждой семье", — восхитила Егорова.
Напомним, недавно певица Наталья Могилевская делилась рецептом своего любимого простого в приготовлении новогоднего салата.
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