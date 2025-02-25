Экс-жена Кличко похвасталась успехами 19-летнего сына от мэра Киева в сборной Украины по баскетболу

Младший сын мэра Киева Виталия Кличко дебютировал в сборной Украины по баскетболу.

Достижениями 19-летнего Максима-Александра поделилась его мама Наталья Егорова. Спортсмен принял участие в завершающем матче отбора на "Евробаскет-2025". Тем временем бывшая жена Кличко тщательно следила за баскетбольной игрой Украины против Португалии. Максим Александр играл за сборную под номером 16.

Сын Виталия Кличко дебютировал в сборной Украины по баскетболу / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Сборная Украины по баскетболу проводит последний матч в квалификации к "Евробаскету-2025" в Португалии. Сердце матери бьется. С гордостью и радостью в прямом эфире наблюдаю за сыном", — поделилась бывшая жена Кличко.

Сын Виталия Кличко дебютировал в сборной Украины по баскетболу / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова смотрела игру сына в прямом эфире. Она признается, что очень волновалась, что сердце билось ускоренно. Тем не менее, она пыталась подбадривать и радовалась каждому достижению Максима-Александра. Наконец, сборная Украины победила Португалию. Егорова добавила, что гордится сыном.

Сын Виталия Кличко дебютировал в сборной Украины по баскетболу / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Предупреждение: нервным мамам не рекомендуется наблюдать за игрой ребенка. Побочные эффекты могут включать чрезмерное подбадривание, учащенное сердцебиение и неконтролируемые прыжки!. Так горжусь!", — добавила Егорова.

Сын Виталия Кличко дебютировал в сборной Украины по баскетболу / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Отметим, Виталий Кличко и Наталья Егорова развелись летом 2022 года. У бывших супругов есть трое общих детей. Все они проживают за границей, где и получают образование.

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