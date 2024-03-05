Экс-жена Кличко показала их 18-летнего сына-баскетболиста и похвасталась его достижениями

Сын политика профессионально занимается спортом, правда не боксом, как в свое время отец, а баскетболом.

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – похвасталась спортивными достижениями их 18-летнего сына Максима.

Сын экс-супругов профессионально занимается баскетболом. В своем Instagram Егорова опубликовала кадры с баскетбольной игры сына. Как отметила модель, у Максима закончился первый игровой сезон. Егорова добавила, что очень сильно гордится сыном и знает, что впереди его ждет еще немало достижений, ведь его жизненный путь только начинается.

"Я очень сильно горжусь тобой! Твой первый баскетбольный сезон закончился! Продолжай двигаться к своей цели! Твое путешествие только началось. Очень люблю тебя", — обратилась к сыну Егорова.

Сын Виталия Кличко и Натальи Егоровой / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

О своих баскетбольных достижениях высказался и сам Максим. Он поблагодарил игроков из команды, а также тренеров за то, что приложили усилия, чтобы успешно завершить игровой сезон.

"Это была лучшая команда, частью которой я когда-либо был. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и сообществу за то, что сделали этот сезон особенным", — высказался Максим.

Напомним, недавно Наталье Егоровой исполнилось 50 лет. Модель показала, как в Германии праздновала свой день рождения.

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