Экс-супруга Кличко показала их 24-летнего сына-выпускника и раскрыла, где он учился в Лондоне

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко показала их сына-выпускника.

24-летний Егор-Даниэль жил и получал образование в Лондоне. Как поделилась певица Наталья Егорова, сын учился в Лондонской школе экономики и политических наук. А теперь у юноши наконец-то наступил выпускной.

Бывшая избранница мэра Киева опубликовала фото с праздника. Она показалась с Егором-Даниелем, который позировал в мантии выпускника и хвастался своим новеньким дипломом. Как отметила Наталья Егорова, она очень гордится сыном.

Бывшая жена Виталия Кличко с их старшим сыном / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Самое главное для меня – чтобы ты был счастлив, какой бы путь ты ни выбрал. Я невероятно горжусь. Поздравляю с твоим успехом!" — отметила Наталья Егорова.

Бывшая жена Виталия Кличко с их старшим сыном / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Отметим, Виталий Кличко и Наталья Егорова прожили в браке 26 лет. У бывших супругов есть трое общих детей — Егор-Даниэль, Максим-Александр и Елизавета-Виктория. Все они проживают за границей. Сама же Егорова находится в Германии. Однако незадолго до выпускного сына она поехала в Лондон. Певица показывала, как проводила время с Егором-Даниелем.

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