Экс-жена Кличко показала, как катается на лыжах за границей после двух лет перерыва

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, блогерша Наталья Егорова, показала, как проходит ее отдых в горах.

В своем фотоблоге блогерша, которая сейчас проживает в Германии, предстала в зимнем лыжном комбинезоне на лыжах. По словам Егоровой, она уже долго не каталась на лыжах, поэтому ей было довольно сложно. Впрочем, она все же овладела ими.

"Через два года перерыва я снова катаюсь на лыжах. Не могу сказать, что это было легко, но после некоторого времени и усилий мое тело вспомнило, как это кататься на лыжах", - написала экс-жена Кличко.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

После зимних развлечений Наталья Егорова отправилась на прогулку созерцать горные пейзажи. Она сделала несколько фотографий и порадовала поклонников. На изображении улыбающаяся экс-жена Кличко позирует на фоне заснеженных гор и радуется солнцу. И отметила, что это был "невероятный день".

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, ранее блогерша и коуч Наталья Егорова показала фото с тремя заметно подросшими детьми от Виталия Кличко и рассказала, как они отпраздновали Рождество в Германии.

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