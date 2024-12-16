Экс-жена Кличко показала, как в Лондоне проводит время со взрослым сыном-красавцем от мэра Киева

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко почти не показывается со своими детьми и преимущественно держит личную жизнь в тайне.

Однако в этот раз модель Наталья Егорова сделала исключение. Бывшая избранница Виталия Кличко приехала из Германии в Лондон, чтобы насладиться отдыхом и зарядиться рождественским настроением. Компанию Егоровой составил взрослый сын от Виталия Кличко.

Наталья Егорова с сыном от Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

В своем Instagram Наталья Егорова показала, как прогуливалась по улицам города с юношей, который ростом значительно выше ее. Модель для прогулки выбрала джинсы и пальто, а вот сын – спортивный лук. Они любовались рождественскими декорациями и позировали возле ярко украшенной новогодней елки.

Наталья Егорова с сыном от Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова не указывала, с каким именно сыном проводила время в Лондоне, а на кадрах позировала с ним со спины. Однако можно предположить, что компанию модели составил 24-летний Егор-Даниэль. К слову, именно он проживает в Лондоне. Тем временем младший сын бывших супругов Максим находится в Германии.

Напомним, недавно режиссер Алан Бадоев впервые за длительное время показал своего сына Бориса. Знаменитость трогательно поздравил юношу с днем рождения.

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