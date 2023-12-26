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Экс-жена Кличко показалась с тремя их детьми: как выглядят сыновья и дочь мэра Киева

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Время на прочтение
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Экс-жена Кличко показалась с тремя их детьми: как выглядят сыновья и дочь мэра Киева

Виталий Кличко с бывшей женой / Фото: УНИАН

Дети провели Рождество вместе с мамой в Германии.

Бывшая жена мэра Киева Виталия КличкоНаталья Егорова – показалась сразу с тремя их детьми.

К слову, певица очень редко публикует семейные фото. Впрочем, по случаю Рождества она сделала исключение. В своем Instagram Егорова поделилась снимками, где позировала с тремя детьми от мэра Киева.

На первом кадре семейство изображено на фоне новогодней елки. Наталья Егорова позировала в обтягивающем платье, между тем дети – у рождественских family look.

Наталья Егорова с детьми от Виталия Кличко / © instagram.com/natalia_yegorova
Наталья Егорова с детьми от Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

На следующем снимке 21-летняя Елизавета-Виктория держала на руках домашнюю любимицу, рядом с сестрой позировал 18-летний Максим, а вот 23-летний Егор-Даниэль стоял возле мамы и обнимал ее за плечо.

Наталья Егорова с детьми от Виталия Кличко / © instagram.com/natalia_yegorova
Наталья Егорова с детьми от Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Отметим, Наталья Егорова и Виталий Кличко прожили в браке с 1996 года по 2022-й. Вместе они воспитывают троих детей – дочь Елизавету-Викторию и сыновей Егора-Даниэля и Максима-Александра. Наследники Виталия Кличко живут за границей, а в Украину не приезжают. Рождество дети провели в Германии. Ранее Наталья Егорова показывала, как они встретили праздник.

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Дата публикации
Просмотры
2115
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