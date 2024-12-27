Экс-жена Кличко показалась сразу с тремя их детьми в забавных новогодних образах

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – показалась сразу с тремя их детьми.

Семья в полном составе встречает новогодние праздники. Так, на Рождество в дом Егоровой приехали двое сыновей – 24-летний Егор-Даниэль и 19-летний Максим-Александр, а также 22-летняя дочь Елизавета-Виктория. Все вместе они организовали импровизированную фотосессию, результатом которой блогерша поделилась в Instagram.

На изображении вся семья позирует в тематическом family-луке, что стало для них традицией. В частности, для уютного семейного вечера Наталья с детьми от Кличко надела свитера с новогодним принтом и мерцающими огоньками. А на их фоне виднеется огромная украшенная елка.

Наталья Егорова с детьми / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Как признается 50-летняя знаменитость, именно это наполняет ее счастьем в эти праздники:

"Как женщина и мама, я вкладываю свою душу в создание магии праздничного периода. Тепло, блеск, традиции (моя ежегодная традиция – это уродливые рождественские свитера) – это все, чтобы наполнить дом счастьем. А когда мои взрослые дети возвращаются домой, они добавляют особую энергию, которая довершает атмосферу", — восхитила подписью фото Наталья.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут показалась в Киеве и как после долгой разлуки со старшей дочерью проводит время на Родине.

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