Экс-жена Кличко после возвращения в Украину показала 97-летнюю бабушку и как с ней время проводит

Наталья Егорова в Украине / © instagram.com/natalia_yegorova

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Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко — модель Наталья Егорова — вернулась в Украину и отправилась в Ивано-Франковскую область, где гостит у своей 97-летней бабушки.

В своем фотоблоге Егорова опубликовала серию кадров из семейного дома. На фотографиях она позирует вместе с бабушкой на крыльце, проводит с ней время за вышиванием и просматривает архивные семейные фотографии. По словам Натальи, после многих лет за пределами Украины она все сильнее испытывала желание вернуться к месту, откуда происходит ее семья.

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«Так много лет я мечтала вернуться. И почему-то с возрастом эта тоска становится сильнее. Возникает необходимость знать, откуда я родом. Услышать историю. Прикоснуться к этой земле. Вспомнить людей, которые были до меня», — поделилась Егорова.

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Наталья Егорова с бабушкой / © instagram.com/natalia_yegorova

Особым для модели стало время, проведенное с 97-летней бабушкой. Она призналась, что слушала ее рассказы и наблюдала, как женщина до сих пор терпеливо и с любовью вышивает.

«Время с моей 97-летней бабушкой. Сидеть рядом с ней, слушать ее истории, наблюдать за ее руками, которые с таким терпением и любовью до сих пор вышивают», — написала Наталья.

Наталья Егорова с бабушкой / © instagram.com/natalia_yegorova

Во время путешествия Егорова также узнала своих предков, побывала в местах, где жили несколько поколений ее семьи, и посетила могилы родных.

Отдельной частью поездки стали Карпаты. Наталья показала лесные виды и призналась, что именно там особенно почувствовала связь с родной землей. Модель подчеркнула, что это путешествие помогло ей по-новому ощутить собственное происхождение.

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«Леса, тишина, запах земли… и это невероятное чувство принадлежности. Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, насколько глубоко наши корни живут внутри нас», — отметила она.

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Свой пост Наталья завершила словами о том, что возвращается из Украины с любовью и благодарностью — к бабушке, семье, своим корням и земле, которую ее предки называли домом: «Некоторые путешествия ведут нас куда-то в новое. А некоторые возвращают туда, где часть тебя всегда принадлежала».

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