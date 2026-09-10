Экс-жена Кличко приехала к родных на Ивано-Франковщину и шокировала, как в лесу убегала от медведя

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

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Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко — модель Наталья Егорова — впервые за 10 лет приехала к родным на Ивано-Франковщину.

Об этом она рассказала в Instagram-stories. В последний раз Наталья была в местах своего детства в далеком 2013 году. И вот она решила провести время с родными и погрузиться в воспоминания. Модель встретилась со своей подругой. В их арсенале есть одно довольно опасное приключение. Наталья Егорова вспомнила, как они маленькими отправились в лес искать медведя, от которого им потом пришлось бежать.

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Наталья Егорова вместе с родными в Ивано-Франковской области / © instagram.com/natalia_yegorova

«Воспоминания с детства — пожалуй, самые прекрасные и беззаботные. Мы как раз вспоминали, как когда-то пошли в лес искать медведя… Но медведь нашел нас первым. И мы убегали, спасая собственную жизнь! Тогда это казалось самым забавным происшествием. А если оглянуться назад, пожалуй, не самое безопаснее», — вспоминает она.

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Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Также модель посетила и бабушку. Родному человеку знаменитости 97 лет. Наталья очень ею восхищается. У бабушки ясный ум, кроме того, у нее прекрасное зрение и она может спокойно вышивать без очков. Как шутит модель, это, пожалуй, и есть секрет долголетия.

«Кажется, я открыла секрет долголетия. Моей бабушке 97 лет. У нее ясный ум, и она до сих пор вышивает без очков. Друзья, забудьте об антивозрастных секретах. Нам всем срочно нужно начать вышивать!» — шутит она.

Бабушка Натальи Егоровой / © instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, недавно Наталья Егорова вернулась из Германии в Украину. После своего приезда она сделала эмоциональное заявление.

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