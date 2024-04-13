Экс-жена Кличко резко ответила на хейт, что в 50 лет стала моделью и делает откровенные фото

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – ответила на хейт, что стала моделью в 50 лет и снимается в откровенных фотосетах.

На днях Егорова поделилась кадрами с новой фотосессии. Знаменитость представала перед камерами в джинсовом костюме и белой майке. Позируя перед фотографами, модель некоторую одежду снимала.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни восхищались Наталией Егоровой, а другие упрекнули, мол, на свой возраст она действительно выглядит красиво, но раздеваться – это уж слишком: "Да, вы красиво выглядите свой возраст, почему так вам хочется раздеться, прям очень хочется?" .

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Модель не стала терпеть упреков. Она посоветовала пользователю поработать над собственными комплексами, а не писать критику под чужими видео. Также Егорова добавила, что если не нравится ее контент, можно просто не следить за ее фотоблогом.

"Мы все раздеваемся, каждый день! Мы приходим в этот мир нагими. Если вас смущает или раздражает женственность и красота женского тела, то, возможно, стоит задуматься о своих комплексах и скрытых за ними травмах… А еще проще: не нравятся мои фото – удаляйтесь с моего блога", — ответила Егорова.

Пост Наталии Егоровой / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, накануне своего 50-летия Наталья Егорова делилась радостной новостью, что вернулась к модельной карьере. Знаменитость активно делится кадрами из своих фотосессий, в том числе и откровенными.

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