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Экс-жена Кличко вернулась из Германии в Украину и сделала эмоциональное заявление: "До сих пор не верю в это"
Наталья Егорова показала, в каком городе остановилась, и рассекретила, чем занимается.
Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко — модель Наталья Егорова — вернулась из Германии в Украину.
Об этом она рассказала в Instagram-stories. В частности, Наталья Егорова прибыла в Ужгород. Модель не скрывает, что очень радуется возвращению на свою Родину и до сих пор не может поверить, что это наконец-то произошло. Кстати, Наталья Егорова уже несколько лет не была в Украине.
«Я до сих пор не верю в это… Я вернулась к своим корням. Вернулась на свою Родину. Украина! Это трудно описать словами, что я чувствую сейчас. В том, чтобы быть снова в своей стране, в Украине, есть нечто столь глубоко эмоциональное!» — эмоционально поделилась модель.
Наталья Егорова не сидела на месте. Знаменитость уже прогулялась по живописным улицам Ужгорода и, конечно же, сделала множество фотографий на память. Вечером Наталью Егорову ждал вкусный ужин в ресторане. Модель говорит, что как настоящая украинка заказала себе вареников.
«Только украинцы меня поймут. Быть в Украине и не съесть вареников это просто невозможно! Мои сделаны с маковым тестом и начинкой из яблок. Кто-то спасите меня!» — делится модель.
До гостиницы Наталья Егорова добралась уже уставшей. Однако дальше ее ждет насыщенное путешествие. Знаменитость решила насладиться Карпатами и будет подниматься в горы.
«Уставшая, но так счастлива! Завтра я двигаюсь глубже в Карпатские горы», — говорит знаменитость.
Отметим, Наталья Егорова и Виталий Кличко прожили в браке более 25 лет, однако в 2022 году пара развелась. У бывших супругов есть трое общих детей. Недавно младший сын Виталия Кличко и Наталии Егоровой показал редкое фото с сестрой.