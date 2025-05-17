Экс-жена Комарова ошеломила своим достижением в карьере модели: "В Париже подписала контракт"

Александра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

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Бывшая жена украинского ведущего и журналиста Дмитрия Комарова ошеломила своими достижениями в моделинге.

Модель и ведущая Александра Кучеренко рассказала о новом этапе ее жизни. Знаменитость призналась, что недавно подписала контракт с известным французским агентством, которое, в частности, представляет интересы итальянской актрисы Моники Беллуччи. Поэтому впереди Александру ждет немало профессиональных съемок и новых вызовов.

"Недавно в Париже я подписала эксклюзивный контракт с известным французским агентством. Тем самым, которое представляет интересы Моники Беллуччи! А она, согласитесь, точно разбирается в эстетике и плохого не посоветует", - поделилась Александра.

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Александра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Модель решительно настроена попробовать что-то новое и дать вызов возможностям. Тем не менее, Кучеренко говорит, что на первом месте у нее семья и Украина. Так что в Париже она постоянно не будет оставаться и будет возвращаться домой.

"Сейчас я говорю "да" новым возможностям, что дарит мне жизнь. Но при этом мой фокус, как всегда, остается на главном - на семье, профессии и Украине. Потому что даже самые яркие софиты Парижа не смогут согреть сердце так, как тепло дома", - делится модель.

Напомним, в марте Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко официально подтвердили, что разводятся после шести лет брака. Бывшая избранница ведущего комментировала их разрыв и делилась, как приходит в себя.