Экс-жена Кости Меладзе о его изменах с Брежневой: "Развод он не хотел"

Яна Сумм призналась, что она поставила точку в отношениях.

Бывшая жена композитора и продюсера Константина Меладзе Яна Сумм вспомнила тот непростой период своей жизни, когда бывший крутил за ее спиной роман с Верой Брежневой.

В программе "Наедине со всеми" женщина вспомнила, что начала подозревать мужа в изменах и наконец нашла подтверждение своим догадкам в телефоне благоверного.

"И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: "У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье". Ответ был неискренним: "У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет", — вспомнила ответ Брежневой Сумм.

Константин Меладзе с эксдружиной и детьми / Paparazzi

В то время певица пыталась построить семейную жизнь с бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого в 2009 году родила дочь Сару. Впрочем, в 2012 году брак развалился. Поговаривали, что именно из-за тайного романа Брежневой с Меладзе.

Когда жена композитора узнала об измене, она решила самостоятельно поставить точку в этом любовном треугольнике:

"Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила отдельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи. К детям может приходить столько, сколько считает нужным. Если он не уходит, уйду с детьми я. Благодарна ему за то, что отпустил меня из этого эмоционального ада. Спасибо, что ушел быстро и по-доброму.Сначала у меня наступил покой. Потом я стала понимать, что наконец-то живу, дышу, прихожу в себя. После развода я стала сильнее", — призналась женщина.

instagram.com/ververa

Сумм вспомнила, что тогда бракоразводный процесс затянулся из-за трагедии – в 2013 году Меладзе насмерть сбил 30-летнюю женщину. И тогда Брежнева сама пришла к ним домой:

"Эта женщина пришла ко мне домой. Зачем? Сказала, что хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти из подполья. У меня был один вопрос: "Во имя чего понадобилось столько сломанных судеб? Я ведь звонила тебе. Считай, сколько лет вы у меня забрали. Почти десять лет! В ответ широко открыты глаза: "Просто тогда я сочла, что так будет лучше". Комментарии излишни. Я поняла, что больше нет времени, ни одного лишнего дня на всю эту "духовность" под названием "ВИА Гра", — сказала Яна.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / instagram.com/ververa

Сейчас в жизни экс-жены Меладзе все наладилось. Уже пять лет Яна замужем за мужчиной, по имени Олег. Он бизнесмен. Избранник Яны обожает свою возлюбленную и принял ее детей как своих.

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