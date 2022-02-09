Экс-жена Меладзе с дочками похвасталась отдыхом на Мальдивах

Ирина Меладзе с детьми улетели в отпуск.

Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина вместе с дочками устроили незабываемый отпуск.

Вместе с 22-летней Софико и 19-летней Ариной Ирина Меладзе улетела в отпуск на Мальдивы. О райском отдыхе женщина рассказала на странице в Instagram. Экс-избранница артиста разместила кадры, на которых позирует в белоснежной рубашке и соломенной шляпке на фоне океана.

instagram.com/irinameladze_

А вот дочерей Ирина показала в купальниках возле бассейна: "Писать нечего. Полный аут. Все…", — подписала кадры женщина.

instagram.com/irinameladze_

instagram.com/irinameladze_

В свою очередь подписчики страницы Ирины завалили ее и дочерей комплиментами:

Просто красавица и мудрая! Здоровья и долгих лет жизни

Фантастически красивая Ирина

Класс! Какие вы красивые

instagram.com/irinameladze_

Как известно, Ирина была первой женой Валерия Меладзе. Они были в браке в течение 14 лет. В 2012 отношения между супругами были фактически прекращены. 21 января 2014 года был удовлетворен иск Валерия Меладзе о разводе. От первого брака у Меладзе есть трое дочерей.

Ирина и Валерий Меладзе

Впрочем, когда Меладзе еще был женат на Ирине, у него в 2004 году родился сын Константин от экс-"ВИА Гры" Альбины Джанабаевой. Поговаривают, что в том же 2014-м пара женилась. В 2014 году на свет появился второй сын влюбленных Лука. 12 апреля 2021 года Джанабаева родила мужу дочь, которую назвали Агата.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе / instagram.com/meladzemusic

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