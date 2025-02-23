Экс-жена Николая Тищенко показала их подросшего сына и как отпраздновала его 8-летие

Сын нардепа Николая Тищенко и бизнесвумен Аллы Барановской отметил день рождения.

Давиду исполнилось 8 лет. Поэтому в своем Instagram Барановская посвятила сыну поздравительный пост. В частности, бизнесвумен адресовала мальчику теплые слова. Она отметила, что, несмотря ни на что, они с отцом любят его и сделают все возможное, чтобы сын был счастлив.

Сын Николая Тищенко празднует день рождения / Фото: instagram.com/allabonya

"Сын, мы с папой любим тебя безгранично. Я сделаю все, чтобы ты сохранил счастливые воспоминания в такие турбулентные времена…Твои мама и папа всегда рядом! С днем рождения, мой мальчик с удивительно глубокими глазами!" – написала бизнесвумен.

Сын Николая Тищенко празднует день рождения / Фото: instagram.com/allabonya

Также Алла Барановская показала, как отметила 8-летие сына. В праздничный день она организовала настоящий праздник. Арендовала игровую комнату, заказала торт, пиньяту. Что интересно, Давид, похоже, увлекается "покемонами", ведь все вокруг было украшено в этом стиле.

Сын Николая Тищенко празднует день рождения / Фото: instagram.com/allabonya

Кроме того, на архивных кадрах Алла Барановская показала, как сын с годами изменился. В частности, она опубликовала архивные фото Давида, где он еще совсем маленький, и свежие. Мальчика просто не узнать. Он повзрослел, сильно изменился и стал внешне похожим на маму.

Николай Тищенко с сыном и бывшей женой / Фото: instagram.com/allabonya

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая праздновала день рождения сына. Мальчику тоже исполнилось 8 лет. Знаменитость поздравляла Ивана с праздником и показывала их архивные фото.

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