Экс-жена Олега Кензова раскрыла, где он сейчас находится и какое новое гражданство получает

Скандальный артист не живет в Украине и отмалчивается о войне.

Бывшая жена певца Олега Кензова – Dj Madonnа – заговорила о его новом гражданстве и раскрыла, где он сейчас находится.

Исполнитель во время полномасштабной войны очень сильно оскандалился. Сначала артист пытался перейти на украинский, осуждал российское вторжение и даже выпускал патриотические песни. Однако риторика Кензова быстро изменилась. Артист поселился за границей, начал петь на русском, не сторонился выходить с путинистами на одну сцену, а об Украине забыл.

Бывшая супруга певца в интервью Богдану Беспалову рассказала, что он сейчас находится в Греции. Более того, она говорит, что Кензов пытается получить грузинское гражданство. В частности, он женился на женщине из Грузии, и у пары уже родился ребенок.

Олег Кензов с супругой / Фото: instagram.com/okenzov_official

"Он в Греции. Он женился на девушке, она грузинка. Он подает на гражданство Грузии. У них уже ребенок родился", — прокомментировала Dj Madonnа.

Бывшая жена скандального Кензова также добавила, что он за границей пытается приспособиться, петь русские и другие песни. Dj Madonnа возмущает, что некоторые украинцы до сих пор поддерживают его. Однако она надеется, что скандальному артисту больше не найдется места в Украине.

Напомним, тем временем певица Юлия Юрина, которая родом из России, пытается получить украинское гражданство. Однако недавно артистка призналась, что ей в который раз отказали в предоставлении паспорта Украины.

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