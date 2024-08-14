Экс-жена Остапчука мастерски ответила на упреки, что он ее бросил, потому что она — бездетная

Кристина проверила свое женское и репродуктивное здоровье, однако нашлись пользователи, которые заметили в этом скрытый подтекст.

Экс-жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк, мастерски ответила на упреки, что ведущий ее бросил, потому что она — "бездетная".

На днях бывшая избранница шоумена проверила свое женское и репродуктивное здоровье. В частности, Кристина хотела убедиться, все ли показатели в норме и влияют ли ее проблемы с почкой на способность в будущем родить. Этим она откровенно поделилась с подписчиками в фотоблоге.

Однако нашлись и те пользователи, которые заметили в словах Горняк скрытый подтекст. Они начали выписывать блогерше, что она – "бездетная", мол, поэтому ее и бросил шоумен.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина не стала терпеть таких упреков. Она поставила хейтеров на место. Горняк подчеркнула, что с ее здоровьем все отлично и немного показала результаты своих анализов. Как отметила блогерша, они у нее даже лучше, чем норма, чем довольны и врачи, и она.

"Кто говорит, что я старушка и уже бесплодна, хочу сказать, что я еще ого-го, мой АМГ (антимюллеровый гормон) даже немного выше нормы. Врачи довольны, и я тоже. Все, что я в будущем хочу сделать, это только потому, что я не хочу волноваться, а не потому, что имею показания. И это говорит о том, что отложенное материнство – классная штука, если вы не имеете возможности стать мамой", — ответила на упреки Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Тем временем хейтерам блогерша посоветовала не лезть в чужую жизнь. По словам Горняк, если она уже стрессоустойчива к таким сообщениям, то кого-то, особенно того, у кого есть проблемы, может это оскорбить.

"Какое у нас иногда плохое общество. Представьте, если бы я была ограничена здоровьем и репродуктивной функцией или еще что-то. Получив такое сообщение, могла бы очень расстроиться…", — отметила блогерша.

Кристина Горняк ответила хейтерам / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, долгое время Кристина Горняк жила за границей. Однако недавно она окончательно вернулась в Украину. Блогерша объяснила, почему отказалась от жизни за границей.

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