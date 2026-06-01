Экс-жена Остапчука на фоне его выезда из Украины призналась, что будет с их поврежденным РФ домом

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука — нотариус Кристина Горняк — прокомментировала его эмиграцию и рассказала, что сейчас происходит с их общим домом под Киевом.

Так, в конце мая Остапчук вместе с женой Екатериной и годовалым сыном Тимофеем уехал в Канаду. Звездная семья продала часть имущества и уехала строить новую жизнь за океан. Впрочем, как призналась Кристина, за жизнью бывшего мужа она не следит и о его эмиграции узнала от подписчиков.

По словам Горняк, сегодня ее с Остапчуком связывает только общий дом, который они в свое время начали строить в браке. Именно это имущество остается единственным нерешенным вопросом между ними. Нотариус также отметила, что сейчас не поддерживает прямого контакта с бывшим мужем. Более того, после российской атаки на Киевщину именно она занимается вопросом восстановления дома, который получил повреждения.

Дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк

«Ничего не знаю (об эмиграции экс-супруга — прим. ред.). Узнала только потому, что мне постоянно присылают какие-то новости. Не слежу. Меня ничего не объединяет, кроме общего дома. Посмотрим, как будем его продавать и решать вопрос. А так мне все равно. К сожалению, у нас нет прямого контакта. У нас был "прилет" и сейчас занимаюсь вопросом восстановления. Нет ни помощи, ни контакта. Поэтому сначала — восстановить, а дальше вернуться к продаже. Потому что у меня мнение не изменилось. А дальше время покажет», — пояснила Горняк в комментарии "Люкс ФМ".

Напомним, дом в селе Вишенки бывшие супруги начали возводить еще в 2021 году. После развода между Кристиной Горняк и Владимиром Остапчуком долгое время шли дискуссии о его дальнейшей судьбе. В итоге экс-влюбленные пришли к согласию продать недвижимость, а вырученные средства разделить поровну. Однако из-за повреждения дома в результате российской атаки реализацию этих планов пришлось отложить.

Напомним, перед эмиграцией Владимир Остапчук сыграл свою третью свадьбу под Львовом. Шоумен с младшей на 16 лет женой Екатериной показал фото с камерной церемонии без гостей.

