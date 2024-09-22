Экс-жена Остапчука на пикантных фото в боди похвасталась стройной и подтянутой фигурой

Кристина Горняк снялась в горячем фотосете.
Экс-жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус и блогерша Кристина Горняк – снялась в довольно пикантном фотосете.
Результатом Горняк уже успела похвастаться в своем Instagram. Блогерша опубликовала фото, где она появилась только в самом синем боди с тоненькой бретелькой. Образ Кристина дополнила браслетом, серьгами, а также массивным поясом, который красовался на талии.
В общем, в пикантном фотосете загорелая блогерша продемонстрировала свою подтянутую и стройную фигуру.
"В воскресенье можно все!" – коротко подписала кадры Горняк.
Подписчики Кристины тоже не прошли мимо ее новых фото. Они просто засыпали кумира комплиментами. Как писали пользователи, новые кадры достаточно горячие и пикантные.
- Кристина, как всегда, вы невероятная и очень красивая!
- Ну как можно быть такой хот?
- Ты просто невероятная!
Напомним, недавно олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих снялась в дерзком фотосете, где продемонстрировала свою стройную фигуру. Также спортсменка поделилась, как стала лицом известного украинского бренда одежды.
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