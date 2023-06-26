Экс-жена Остапчука назвала свой страшный диагноз: "Впереди операция по удалению почки"

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – назвала свой страшный диагноз.

Как поделилась в Instagram блогерша, у нее гидронефроз. Врачи в Австрии подтвердили Кристине, что ее левая почка вообще не функционирует. Поэтому впереди Горняк ждет операция по удалению органа.

"Врач в Австрии подтвердил мой диагноз — гидронефроз — и сказал, что моя левая почка не работает от слова совсем! Спасти ее он не сможет, к сожалению. Плакала я? Уже нет! Потому что я уже с этими мыслями живу больше месяца. И я приняла это! Я же изменить эту ситуацию не могу! Впереди меня ждет операция по удалению почки, но что делать, надо, то надо!" – поделилась Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Впрочем, для блогерши есть и хорошие новости. Правая почка Кристины полностью функционирует. Нотариус поделилась, что сможет полноценно жить.

"Моя правая почка работает на все 100% и выполняет все то, что нужно мне для счастливой и здоровой жизни! Я могу есть, как ела, могу пить, как пила, я могу все!" – рассказала блогерша.

Напомним, недавно Кристина Горняк впервые намекнула, кто стал инициатором их развода с Владимиром Остапчуком. Также Кристина попросила "некоторых" не "атаковать" ее фотоблог ботами, которые пишут ей обидные слова в комментариях.

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