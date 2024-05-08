Экс-жена Остапчука неожиданно приехала в их дом, где он собирается жить с новой возлюбленной

Экс-жена Владимира Остапчука неожиданно показалась возле их совместного дома, который он обустраивает уже с новой избранницей.

Нотариус Кристина Горняк в своем Instagram рассказала о цели своего приезда. По словам блогерши, она решила проверить совместное имущество и все ли хорошо с домом. Кристина призналась, что это было сложное решение. Однако она должна была это сделать.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Приехала, проверила общее имущество, все зафиксировала. Нужно было зафиксировать все, что там и как. Давно я здесь не была. Это было не просто, но это необходимо", — отметила Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

В общем, Владимир Остапчук и Кристина Горняк не смогли развестись без скандалов. Оказалось, что бывшие влюбленные не пришли к согласию, как поделить совемстное имущество. В частности это касается дома под Киевом, который они начали строить незадолго до войны. Уже после развода Остапчук начал обустраивать дом с новой женой Екатериной Полтавской и планировал с ней там жить.

Читайте также: