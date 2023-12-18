Экс-жена Остапчука объяснила, почему до сих пор не может поделить с ним имущество

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, которая призналась, как зарабатывает на жизнь, до сих пор не может поделить с ним общее имущество.

Уже больше года, как Горняк и Остапчук развелись, впрочем, относительно совместно приобретенного в браке дома под Киевом они никак не могут прийти к согласию. Горняк утверждает, что имеет право на половину здания, Остапчук продолжает там делать ремонт со своей новой женой. По словам Кристины, ведущий считает, что ей ничего не нужно:

"Точку пока поставить нельзя. Ведь для этого нужно, чтобы люди приняли общее решение. К сожалению, пока спор по нему не решен. Этот дом мы строили вместе в браке. Вкладывали в него поровну. Каждый знал, за что отвечает и платит. У нас был распределен бюджет. Хотя я и говорила, что хотела бы быть содержанкой, но пока ею не была. Я всегда работала и буду работать. Но по закону, даже если женщина не работает, то все равно это считается общим имуществом супругов. Он считает, что мне ничего не надо и делает там ремонт", – рассказала Горняк в проекте 33 вопроса от Люкс ФМ.

Дом Остапчука и Горняк, который они приобрели в браке / Фото: instagram.com/kristygor

Дом Остапчука и Горняк, который они приобрели в браке / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, ранее экс-жена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о самом дорогом подарке, который ей сделал один из поклонников. Также нотариус призналась, что продала его и на что потратила вырученные средства.

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