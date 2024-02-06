Экс-жена Остапчука ошеломила своим видом в 18 лет и призналась, чем тогда зарабатывала

Кристина Горняк также показала себя 14-летнюю, где ее просто не узнать.

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк, показала свои архивные фото с юности.

Знаменитость посетила родительский дом и поделилась собственными фото, где она еще подросток. К слову, на стенах в квартире ее мамы висит много фото дочери. В шутку Кристина назвала это "иконостасом". Так, на одной из фотографий нотариусине 14 лет. Она предстает в пышном белом платье.

Кристина Горняк в юности / Фото: instagram.com/kristygor

На еще одном фото экс-жена Остапчука показала себя 18-летней, где ее совсем не узнать. В кадре она позирует с распущенными волосами в джинсах и белой футболке. Свой образ девушка дополнила красной помадой. Кристина отметила, что снимки были сделаны в рамках одной из рекламных кампаний в Киеве. И добавила, что коммерческие съемки на то время приносили ей большие доходы.

"А эти фото – это я уже в Киеве жила и работала как фотомодель, и скажу вам, нормально зарабатывала себе!" – поделилась блогерша.

Напомним, недавно Кристина Горняк ответила, почему она после развода до сих пор носит фамилию своего бывшего мужа Владимира Остапчука.

Читайте также: