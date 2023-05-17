Экс-жена Остапчука откровенно ответила, общается ли с бывшим и есть ли у нее к нему чувства

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – откровенно ответила на вопрос о бывшем муже.

В частности, в Instagram-stories подписчики поинтересовались у блогерши, поддерживает ли она связь с шоуменом и испытывает ли хоть какие-то чувства, ведь брак пары казался счастливым, поэтому развод стал настоящей неожиданностью для фанатов.

Кристина не была многословной, а коротко ответила – "Нет".

Владимир Остапчук и Кристина Горняк в Париже / Фото: instagram.com/kristygor

Горняк поделилась другой интересной информацией о своей личной жизни. В частности, блогерша испытывает чувства к таинственному мужчине. Однако пока Кристина не торопится этим делиться.

"Есть чувства к нынешнему, но я не готова этим делиться. Пока оставлю для себя это, потому что я еще даже ему не сказала", — рассказала Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

А вот Владимир Остапчук после развода со второй женой, который случился осенью прошлого года, успел уже в третий раз жениться. Новой избранницей ведущего стала 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская. Ранее Остапчук рассказывал, почему так быстро женился.

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