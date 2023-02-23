Экс-жена Остапчука отреагировала на его вероятную женитьбу на 22-летней девушке

Также Кристина официально подтвердила, что они с шоуменом действительно разошлись.

В Сети начали распространяться слухи, что ведущий Владимир Остапчук женился на новой избраннице, 22-летней журналистке Екатерине Полтавской. Тем временем бывшую шоумена Кристину Горняк начали просто засыпать вопросами, что она об этом думает.

Нотариус прокомментировала вероятную женитьбу бывшего мужа. В частности, Кристина отметила, что желает Владимиру счастья с новой избранницей.

"Я это всегда говорила и буду повторять: я никогда не желала и не буду желать никому ничего плохого. Я знаю, многие мои знакомые хотят, чтобы их эксы не были счастливы, а я наоборот, потому что с уважением отношусь ко всем людям в моей жизни и точно знаю, что все заслуживают своего особенного. Жизнь продолжается, поэтому давайте жить ее здесь, а не в прошлом", — прокомментировала Кристина.

Кристина Горняк прокомментировала вероятную женитьбу Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/kristygor

Кстати, когда Горняк отвечала на вопросы, то впервые официально подтвердила, что действительно разошлась с Владимиром Остапчуком, назвав его бывшим.

"Я не слежу за торжественными событиями своего бывшего, но если таковые есть, то я от души желаю ему счастья!" – отметила Кристина.

Напомним, Владимир Остапчук осенью прошлого года расстался со второй женой. Вскоре начали появляться слухи, что шоумен закрутил роман с 22-летней журналисткой Екатериной. Хотя сама парочка не подтверждает эти сплетни, однако намекает, между ними действительно что-то есть.

Тем временем недавно Владимир и Екатерина вообще озадачили пользователей. Влюбленные намекнули, что узаконили свои отношения.

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